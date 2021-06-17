Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yoksulluk hızla artarken, diğer yanda müthiş bir sermaye yoğunlaşması yaşanıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2017 sonrasında döviz hesaplarının 82 milyar dolardan 255 milyar dolara, 2003-2016 arasında 15 milyar dolar olan altın ithalatının 2017 sonrası 52,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Ne oluyor da sermaye birikimi olarak bu derece döviz ve altın tercih ediliyor? Hatta bu talebin altın kısmı çok daha ilginç olsa gerek. Çünkü altın aynı zamanda durağan ve reel ekonomiye bir katkısı olmayan yatırım.

Ama bir başka nokta daha var ki o da kayıtlı sistem. Yani altın tasarrufu ile bir nebze sistem dışına çıkma isteği mi oluşuyor? Ama hepsinden önemlisi ülkemizde sermayenin ekonomik aktiviteden uzaklaşmış olması ile yatırım-istihdam ilişkisinin kopmuş olmasıdır." diye yazdı.

Geniş işsiz sayısının 10 milyona ulaştığına, en zengin yüzde 5'in gelirden aldığı payın yüzde 22.8'e yükseldiğine işaret eden Kahveci, "Bir tarafta yoksulluk hızla artarken, diğer yanda müthiş bir sermaye yoğunlaşması yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın....