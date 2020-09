Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yazıktır yarınları aydınlık olabilecek bir ülkeye 20-30 yıl kaybettirmek çünkü bu gidişle kendimizi toparlamamız çok zor olacak

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, dolar kurunun 2 liranın üstüne çıktığı 2013'ten bu yana "Hiç merak etmeyin, doların beli kırılacak" açıklamaları ile bugünlere gelindiğini belirterek, "Dolar yükselir (aslında TL değer kaybeder), bu yükseliş biraz daha devam eder vs.. Kim ne dedi ise hemen hainlikle suçlandı. Şer güçlerin yurt içi ayağı oldu bütün uyarıcılar.

Ülkede akıl gitti resmen. Her ikaz, her yanlışa karşı duruş hainlik vs ile örtülmeye çalışıldı. Ve bu halde süre ilerlerken her seçimde “Siz bir oyunuzu verin hele, biz bu oyunu bozarız” sözleri meydanlarda inledi." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, ülkede ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamaların karşılık bulmadığını ve ekonomide düzelme olmadığına işaret ederek, "Bir şekilde günü kurtararak gitmeye çalışıyoruz ama her günü kurtarma politikası yarın daha büyük maliyet ile karşımıza çıkıyor. Olan ise güzel ülkemize oluyor. Yazıktır bu ülkeyi bu hale getirmek. Yazıktır yarınları aydınlık olabilecek bir ülkeye 20-30 yıl kaybettirmek. Çünkü bu gidişle kendimizi toparlamamız çok zor olacak.

Umarım yapısal çöküşümüz ilerlemeden önlem alırız. Umarım bu çöküşü bir an önce durdurur ve aklın yeniden hâkim olmasını sağlarız. Aksi halde evlatlarımız ve torunlarımız için daha çok üzülmek durumunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...