Karar yazarı İbrahim Kahveci: Yabancı sermaye bağımlılığımız dayanılmaz oranda yükseldi, bu esaretten kurtulmamız gerekiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin yabancı sermayeye olan bağımlılığının AKP döneminde dayanılmaz oranda yükseldiğini belirterek, "Bu esaretten kurtulmamız gerekiyor. Hatta Türkiye'yi 3-5 yıl sonra çok cüzi cari açıkla çift haneli büyüme oranlarına taşımamız gerekiyor. Bunun yolları elbette vardır. Ekonomide temel sorunu sadece Başkanlık sistemine, tek adam yönetimine indirgeyemeyiz. Kişi başına gelir 2013 yılından beri düşüyor. 2013-2017 arasında Başkanlık sistemi mi vardı? Sorunumuz daha derin... Sorunu sadece Berat Albayrak'a ve Başkan ile Başkanlık sistemine indirgemek bizi tarihi hataya düşürüyor." diye yazdı.

Türkiye'nin ekonomik sorunların çözümünde tarihi değişimler yapmak zorunda olduğuna vurgu yapan İbrahim Kahveci, "Mesela gelir vergisini kişi başına değil, bakmakla yükümlü olduğu okuyan evlatlarının sayısı ile ödemek durumundadır. Eğitimin kalitesi için zaten mutlak devrim niteliğinde değişimler gerekiyor. Neden büyük değişimler gerektiğini az önce verdim: Yaşlanıyoruz... Artık eski modellerle durumu idare edecek noktayı geçtik.

Bir tarafta aşırı borçlanma ama üretimsizlik; diğer tarafta müthiş bir yozlaşma. Bu çıkmazı reform kelimeleri ile aşamayız. O nedenle büyük değişimleri toplumsal kabul ve teşvik ile başarmak zorundayız.

Ya da fakir ve yaşlı olarak evlatlarımıza borç batağında bir ülke bırakacağız. Yıkmadığımız yetmedi mi? Birazcık ama biracık da yapmayı düşünelim mi?" ifadelerini kullandı.

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