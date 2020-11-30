Karar yazarı İbrahim Kahveci: Varlık Fonu, ülkenin geleceğini satmakla meşgul bir fondur

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ülke olarak Cumhuriyet tarihinin varlıklarının satıldığını ve Türkiye'nin devasa bir borçlanma batağına gömülü durumda olduğunu belirterek, "Varlık Fonu geleceğimize bir varlık oluşturma fonu değildir. Ülkenin geleceğini satmakla meşgul bir gelecek satışı fonudur." diye yazdı.

Türkiye'nin çalışmak ve üretmekten başka yolu bulunmadığına vurgu yapan İbrahim Kahveci, "Çözüm modellerini bakkal yönetiminden daha ketum ülke yöneten yönetimin yanlışlarına bağlamak kadar, eskiye döner ve işler düzelir havasına girmek de ülkeye bir şey kazandırmaz. Yeni ve kapsayıcı modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Aksi halde kimse kazanamaz." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...