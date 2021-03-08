Karar yazarı İbrahim Kahveci: Ülkede pozitif bilimlere bile ilahi yönetici atıyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin tarihi bir demografik fırsat eşiğinde olmasına karşın, yakın bir zamanda yaşlı ve fakir bir ülke olacağına işaret ederek, "Genç nüfus (0-14 yaş) oranımız 2000 yılında %29,8’den 2010 yılında %25,6’ya düşüyor. Ve 2020 yılında genç nüfus oranımız artık %22,8’e gerilemiştir. Bunun yerine yaşlı nüfus (65+ yaş üstü) oranımız 2000 yılında %5,7’den 2020 yılında %9,5’e yükselmiştir. Nüfus trenini kaçırıyoruz. Hem de feci şekilde. Bu tablodan çok ama çok korkmamız gerekiyor. İlerleyen yıllarda acısını çok çekeceğiz." diye yazdı.

Türkiye'nin en büyük sorununun liyakatsizliğe dayalı cahiliye yozlaşması olduğunu belirten İbrahim Kahveci, "Toplumda taban sınıfın hakimiyeti ve cahiliye özgüveni ülkemizi müthiş bir yıkıma doğru götürüyor. Doktorlara saldırı konusunda bunu örnek vermiştim... ‘Okudunuz da ne oldu?’ anlayışı hakim görüş oldu.

Ülkede pozitif bilimlere bile ilahi yönetici atıyoruz. Bilimselliği öne çıkan üniversiteleri bile geriye götürmeyi yerli ve milli diye satıyoruz.

Bakınız zihni parlak gençler ülkemizde kalmak istemiyor. Onlara hain vs demek isterseniz Venezuela örneği karşımızda." ifadelerini kullandı.

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