Karar yazarı İbrahim Kahveci: Para oluk oluk akarken, sadece borçlanarak daha fazla faize bağımlı olduk

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türk Lirası'nın değersizliği ve liyakatsiz yönetim ilişkisini görmek gerektiğini belirterek, "Milli güreşçimiz Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetimine atanması bu açıdan çok da önemli değildir.

Paramızın değer kaybetmesine neden daha geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Mesela TL’nin değer kaybını Milli Eğitim politikaları ile neden hiç izaha kalkmıyoruz?" diye yazdı.

İbrahim Kahveci, 2003-2018 yılları arasında Türkiye'e 650 milyar dolar yabancı sermaya geldiğine işaret ederek, "Para oluk oluk aktığında katma değer artırıcı, karlılığı artırıcı bir dönüşüm mü sağlayabildik? Sadece borçlanarak daha fazla faize bağımlı olduk.

Ya da soruyu farklı soralım: Ülkenin değer artırıcı üretimini sağlamadan ücret artışını nasıl isteyebiliriz?

Bu sorudan hareketle bugünümüz ve yarınımız açısından da şu izahı yapabiliriz: Mevcut liyakatsizlik ve verimsizlik durumunda bizi daha büyük fakirlikten başka bir şey beklemiyor. Kimse boş hayaller kurmasın." ifadelerini kullandı.

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