Karar yazarı İbrahim Kahveci: Merkez Bankası ekonomiyi tek başına kurtaramaz, sadece nefes alma imkânı verir

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ekonomi neyi gerektiriyorsa onu yaptığını ve Berat Albayrak döneminin elini kolunu bağladığını belirterek, "Satılan dövizler karşısında kasa resmen boşaldı. Geriye bir tek seçenek kaldı ve Merkez Bankası o seçeneği kullanmak zorunda. Ama bir başka noktayı daha unutmayalım. Merkez Bankası ekonomiyi tek başına kurtaramaz. Sadece nefes alma imkânı verir.

Siyaset ülkede ekonomik güven iklimini sağlayamazsa Merkez ne yapsın! Ne yerli yatırımcı ne de yabancı yatırımcı ekonomik güven duymuyor. Mesela parti kapatma dahil siyasi risklerin artırılmasının faturası nasıl ödenecek? Elbette yüksek faiz ödeyerek." diye yazdı.

Normalde ekonomiyi işsizliğin düşük, savurganlığın yüksek olduğu dönemlerde soğutmak gerektiğine işaret eden İbrahim Kahveci, "Yani aracınızla 6. viteste 250 km hız yaparak motoru ısıttıysanız bu sorun karşınıza çıkar. Ama Berat Albayrak döneminde araç 1. viteste 70 km hızla motor yakıldı. Şimdi 10 milyon ve yüzde 30 işsizlik ortamında ekonomiyi soğutmak zorunda kaldık. Bu günah sadece bugüne ait değil derken bunu kastediyorum.

Acaba bu maliyeti toplum nasıl taşıyacak? Siyasetin görmek istemediği işsizlik ve yoksulluk nasıl çözülecek? İşimiz gerçekten zor." ifadelerini kullandı.

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