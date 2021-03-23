Karar yazarı İbrahim Kahveci: Kriz içinde kriz yaşayan bir ülkeyiz, tebrik ederiz bunu da başardınız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Naci Ağbal'ın bir kararnameyle Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasının günlük maliyetinin 1 trilyon lira olduğuna işaret ederek, "Kur seviyesi 1 lira yükseldiğinde sadece 450 milyar dolarlık dış borcun TL maliyeti 450 milyar TL artmış oldu. Yıllık 200 milyar dolarlık ithalatın da maliyetine sadece 1 lira eklediğimizde artık 200 milyar lira fazla ödeyeceğiz. Hazine garantili müteahhitlere de artık 200 milyar lira fazladan ödemeye başlıyoruz. Ama bunun yanında en önemlisi faiz artışı da artık maliyetlerde..." diye yazdı.

Türkiye'nin yeni bir ekonomik fırtınanın içine girdiğini savunan Kahveci, "Elbirliği ile Türkiye bir çalkantılı döneme daha sokuldu. Ama bir fark var: Daha önceki krizlerde iyi dönemlerin ardından kriz yaşanıyordu. Şimdi ise 2015 yılında başlayan yüksek işsizlik, 2016-2018 arası finansal çalkantı ve 2018 sonrası reel krize yeni bir fırtına daha eklemiş olduk.

Kısaca kriz içinde kriz yaşayan bir ülkeyiz. Tebrik ederiz. Bunu da başardınız." ifadelerini kullandı.

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