Karar yazarı İbrahim Kahveci: Köprülere büyük zamlar, özel sektörün köprüleri hizmete açılmaya başlanınca yapıldı

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 6 yıl içinde 3,40 liradan 13,25 liraya çıktığını belirterek, "Köprülere büyük zamlar özel sektörün köprüleri hizmete açılmaya başlanınca yapıldı. YSS ve Osmangazi Köprüsü ne zaman hizmete girdi ise eski 1. ve 2. Boğaz Köprülerine de o zaman büyük zamlar geldi.

Kısaca İstanbullular aslında geçmedikleri YSS ve Osmangazi Köprülerine de para ödemeye başlamış oldular. Ya da TEM otobanını kullanan sürücüler aslında Hazine Garantili Müteahhitlerin yüksek fiyatlı yol ve köprülerine de para ödemeye başlamış oldular." diye yazdı.

Hazine Garantili Müteahhitlerin milletin gırtlağına kadar sarıldığına işaret eden İbrahim Kahveci, "Millet farkında değil sadece. Çünkü yönetim bunları eser siyaseti olarak gösteriyor ve para kısmını “tek kuruş ödemiyoruz” diye lanse ediyor. Bence haklılar. Çünkü parayı Millet ödüyor... " ifadelerini kullandı.

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