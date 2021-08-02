Karar yazarı İbrahim Kahveci: İnsansız uçan araba yapan Türkiye, küresel güç olup ABD ve Avrupa'yı kıskandıran Türkiye sadece Rusya'dan 3 kiralık uçak kullanabiliyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sel felaketi yaşayan Giresun ve Rize'nin ardından orman yangınlarıyla sarsılan Manavgat'ta da millete çay paketi attığını belirterek, "İnsansız uçan araba yapan Türkiye, Ay’a 4 şeritli yol yapan Türkiye, Küresel güç olup, o müthiş güçle bölgede oyun kurarak ABD ve Avrupa’yı kıskandıran Türkiye, sadece Rusya’dan 3 tane kiralık yangın uçağı kullanabiliyor. THK uçakları ise 4 milyon dolar bakım gerektirdiği için kullanılamıyor. Acaba neden sadece Rusya ile yangın söndürme uçağım işine girdik? İspanya neden yok, ya da diğer Avrupa ülkeleri?" diye yazdı.

Türkiye'nin son yıllarda Katar, Çin ve Rusya üçgeninde ihale ve sermaye hareketlerine hapsolduğunu savunan Kahveci, "Acaba Rusya’da sadece 3 uçak mı kalmıştı? Yoksa aracı ile bu iş olmadı da başka aracı mı istedik? Bari doğal afetler gibi toplumun temel sorunlarında para ilişkilerini ön sıraya almayalım.

Bakın 3. Köprü işletme süresinin uzatıldığı kulaktan kulağa geliyor. Hala bakanlık bir açıklama yapmadı. 3. Köprünün Anadolu yakası kısmında Kurtköy-Akyazı kesiminde Cengiz-Limak’a 7 yıl daha Milleti işletme süresi vermişler.

Bu ne demek?

Cengiz-Limak ek süre olarak 1,9 milyar dolar yerine 5,8 milyar dolar daha alacak. Evet, iki Hazine garantili şirkete sadece Kurtköy-Akyazı kesimi için verilen ek kıyak 4 milyar dolar. Ama THK uçakları 4 milyon dolar olmadığı için yangın söndürmeye gidemiyor." ifadelerini kullandı.

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