Karar yazarı İbrahim Kahveci: İnsanlar umutlarını kaybetmese ve evlerine kapanmasa, gerçek işsizlik rakamının %20,5 olarak karşımıza çıkacağını bilmeliyiz

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci bir önceki Mart ayında yüzde 14.1 olan işsizlik oranlarının bu yıl yüzde 13.2'ye düştüğünü, işsiz sayısının da 4 milyon 544 bin kişiden 3 milyon 971 bin kişiye düştüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi sn Cumhurbaşkanı Erdoğan önce TÜİK başkanını görevden aldı, ardından ise 10 bölge müdürünü. Kağıt üzerinde durum düzeltme işini gayet iyi becerdiğimizi söylemek isterim. Hesap yöntemi değişiklikleri her nedense hep daha iyi göstermeye başlıyor." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, son işsizlik verilerinde nüfusun 1 milyon 39 bin kişi artmasına karşın, işgücü nüfusunun 2 milyon 235 bin kişi düştüğüne vurgu yaparak, "Eğer eskisi gibi işgücüne katılım devam etseydi işsizlik oranı ne olacaktı? İşte asıl soru burası...

İşgücü 32 milyon 889 bine çıkacak, çalışan sayısı da 1 milyon 662 bin düştüğü için işsiz sayısı tam 6 milyon 756 bin olacaktı. Ama TÜİK verileri işgücüne katılımı düşürdüğü için işsiz sayısı 3 milyon 971 bin ve işsizlik oranını da %13,2 açıkladı.

Oysa insanlar umutlarını kaybetmese ve evlerine kapanmasa, ülkemizde gerçek işsizlik rakamının tam %20,5 olarak karşımıza çıkacağını bilmeliyiz.

İşsiz sayısını ve işsizlik oranını düşük gösterince insanlar iş mi buldu? Hayır; tam tersine işsizlikten daha kötü bir durumda evlerine kapandılar. İş bulma ümitlerini bile kaybettiler. Sizce hangisi daha kötü?" ifadelerini kullandı.

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