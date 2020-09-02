Karar yazarı İbrahim Kahveci: İnsanlar ekonomik sıkıntıdan dolayı evlenemiyor, çocuk yapamıyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, bugünkü yazısında toplumun büyük kesiminin 'fakir kalmak istediğini' yazdı.

Kahveci bugünkü yazısında, "Günümüzde Türkiye için bu istekler rafa kalmış durumda. Evet, toplum fakirlik istiyor. En azından ciddi bir kesim fakirlik için oldukça istekli... Ya da istedikleri sürecin fakirlik getirdiğini ve daha da getireceğini bir türlü idrak edemiyor" diye yazdı.

Evlenme ve çocuk sahibi olma oranlarının ekonomiye bağlı olarak azaldığını yazan Kahveci, "2015-2019 arasında evlenme sayısı yüzde 10,2 azaldı. 2015-2019 arasında çocuk sayısı yüzde 11,4 düştü. İnsanlar ekonomik sıkıntıdan dolayı evlenemiyor. İnsanlar ekonomik sıkıntıdan dolayı çocuk yapamıyor. İşin daha ilginç tarafı ise şu: Özellikle son 2 yılda yaşanan kriz mavi yaka krizidir. İnşaat çalışanları başta olmak üzere, işçiler işini kaybetmiştir. Kriz beyaz yakayı -üniversite mezunlarını henüz vurmamıştır" yorumunu yaptı.

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