Karar yazarı İbrahim Kahveci: İlk dört ayda harcanabilir gelir fazlası 73,3 milyar lira, bütçeye destek veren vatandaş bütçeden destek bulamıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2021 yılının ilk dört ayında bütçe gelirlerinin yüzde 36,4 artışla 437 milyar 906 milyon liraya yükseldiğine işaret ederek, "Bütçe iki temel açıdan paraya doydu. Sadece Nisan ayında yaklaşık 27 milyar lira düzelme yaşanan bütçede, ocak-nisan döneminde de faiz dışı denge 90,9 milyar lira düzelme yaşamış oldu. Gelirlerde yaşanan muazzam artış ve giderlerde yaşanan çok sıkı duruş bütçe dengesini artıya geçirdi." diye yazdı.

Bütçenin gelir tarafında, vatandaşların bireysel veya kurumsal ödemelerine bağlı artış yaşandığını belirten Kahveci, "Pandemi dışında dahi faiz dışı açık veren bütçemiz şu anda pandeminin en zor şartlarında faiz dışı dengesi 73 milyar 373 milyon lira fazla vermiş durumda.

Hem gelir tarafı oluk oluk para aktığını gösteriyor, hem de gider tarafından vatandaşa zırnık verilmediği anlamına geliyor. Şu anda bütçede faiz dışı fazlanın pandemide kullanılabileceği düşünülse bile sadece ilk dört ayda harcanabilir gelir fazlasının 73,3 milyar liraya ulaştığı görülmektedir.

Neden bu kadar kemer sıkıldığını ve neden vatandaşa yardım yapılmadığını anlamak hayli zor olsa gerek. Bütçeye para veren vatandaş, bütçeden destek bulamıyor" ifadelerini kullandı.

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