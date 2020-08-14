Karar yazarı İbrahim Kahveci: Herkesin dolar bazında çok ciddi borcu bulunuyor ama kesin hesabı Millet bilmiyor, çünkü orası ticari sır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın CNN Türk televizyonunda dolar kuru yükselişine ilişkin "Maaşın dolarla mı?" yanıtına ilişkin olarak, hazine garantili projelerin tümüne dolar garantisi verildiğini belirterek, "Maaşlar dolar değil ama ödemeler dolar. Hakkari’deki vatandaşımızda bu Hazine Garantili ödemelere katılıyor, Artvin’deki vatandaşımız da. Herkesin dolar bazında çok ciddi borcu bulunuyor. Ama kesin hesabı Millet bilmiyor. Çünkü orası ticari sır diye bilgileri vermiyor ekonomi yönetimi." diye yazdı.

Berat Albayrak'ın yüksek kur sayesinde ithalatın azalacağı, ihracatın artacağı beklentisinde olduğunu ifade ettiğine işaret eden İbrahim Kahveci, "Bu kadar değersiz TL ile cari açık nasıl veriliyor, buna bakmalıyız. Hani kendileri 2008-09 krizde bile cari açık verilmişti de, 2019’da verilmemişti ya. İşte o tablonun meselesi sadece TL’nin değersizliği değil, yönetimin kalitesini de içerdiğini gösteriyor.

Bu kadar değersiz TL ile cari açık nasıl verilirmiş; dünya iktisat literatürüne kaynak bilgi sağlanıyor sanırım. Hepimize kolay gelsin der ve herkesi TL maaşları ile Ekonomi Yönetimimizin verdiği Dolar borçlarını ödemeye davet ederim." ifadelerini kullandı.

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