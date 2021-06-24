Karar yazarı İbrahim Kahveci: Hem milletin vergisiyle müteahhitlere ödeme yapılıyor, hem de millete bilgi verilmiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına ihalelerde şeffaf olmaları gerektiğini ve canlı yayınlamalarını istediğine yönelik sözleri hatırlatarak, "Büyük KÖİ ihalelerinin belki de en olumsuz tarafı kamuoyuna bilgilerin açıklanmıyor olmasıdır. Mesela İstanbul 1. ve 2. Boğaz köprülerinden geçen araç sayısı ve araçlardan elde edilen gelirler aylık olarak açıklanıyordu. Yine devletin işlettiği otoyolların da araç sayısı ve gelirleri aynı şekilde...

Ama müteahhitlerin işlettiği Hazine garantili köprü ve otoyol bilgileri açıklanmıyor. Ya da yine hasta değil ama sakat organ (hastalık) garantili Şehir Hastaneleri işi. Burada da müteahhitlere ödemeler vs şartnameler “ticari sır” diye açıklanmıyor." diye yazdı.

İhaleleri canlı yayınlamanın, ihale sonrası "kıyakları" kimse bilmedikten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini belirten Kahveci, "Başakşehir’de evinize giderken sizi bağlantı yolu diye ücretlendiriyorlar. Ama çok fazla insanın da haberi yok... Çünkü kameralar üstte ve otomatik kesiyor.

Sizce bu hizmet türüne kimin kafası çalışır? Kılıçdaroğlu bu tür hizmet modellerini millete yükler miydi? Hizmet siyaseti önemlidir.... Bayraklar da inmez ayrıca..." ifadelerini kullandı.

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