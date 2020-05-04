Karar yazarı İbrahim Kahveci: Hem ekonomik hem söylem olarak AK Parti 2002 yılında ülkeyi aldığı noktaya geri getirdi bile

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Tencere bütün iktidarları götürür" söylemini 2018'e kadar paylaştığını ancak FETÖ'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı darbe girişi sonrasında dengelerin iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine değiştiğini belirterek, "O nedenle artık Meral Akşener’in değindiği gibi "tencere iktidar götürmüyor." İktidarın değişimi sorunu sadece ekonomi mi? Mesela söylevler ve işlerde de AK Parti 2002 yılında ülkeyi aldığı noktaya geri getirdi bile. Rahşan Affı ile iktidarı devralıp benzer affı yine yapmış oldular. Tunceli’nin dağlarına yazılan yazılar sonrası sıranın beyaz Toros’lara geldiğini mi söyleyeceğiz? Kısaca hem ekonomik olarak hem söylem ve eylem olarak Kasım 2002 seçimlerinde ülkeyi devraldığı noktaya getirten bir siyaset var." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, aç kalsa da, yedirmeyen, bugün söylediğinin tam tersini söylese de fikre bakmadan kişinin peşinde koşan bir kitle oluştuğunu savunduğu yazısında, "Bu süreçte kritik nokta: Fakirlik. Fakirlik olacak ki siyaset fikre bakmadan sürebilsin. Fakirlik ve Fikir birbirini aynı yerde barındırmıyor. Maltepe’deki olayı hatırlayın: Herkes kendi fakirine baksın diyorlardı. O nedenle Büyükşehir Belediyelerinin bağış toplaması ve fakirlikle mücadele etmesi iktidar için hayati derecede yanlıştı. Aksi halde iktidarın değişiminde yeni ufuklar ortaya çıkabilirdi. O nedenle bedava maske dağıtmak bile suç haline getirilip gözaltılar yapılabiliyor." ifadelerini kullahndı.

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