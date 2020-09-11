Karar yazarı İbrahim Kahveci: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın değindiği -V- çıkışı hayalden öte değildir

Karar yazarı İbrahim Kahveci, 2015 yılından itibaren fabrika yatırımlarının Türkiye'de düşüşe geçtiğini belirterek, "2010 yılından 2015 yılına doğru istikrarlı sayılabilecek bir yatırım var. Ama 2015 yılında yatırım durmuş. Yani arabanın motoru stop etmiş. İstikralı artıştan istikrarlı düşüşe geçmişiz. O nedenle dünkü yazımda değindiğim konuyu yeniden hatırlatacağım: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın değindiği -V- çıkışı hayalden öte değildir" diye yazdı.

Kahveci bugünkü yazısında yerli yatırımcıların da yatırım yapmadığına dikkat çekerek, "Bakınız kısa geçmişe: 2017 yılında kredi genişlemesinde 3 vardiya çalışan fabrikalar bile yeni fabrika kurmaya gitmedi. Yabancı yatırımcıları -gidiyorlar- diye suçluyoruz ama yerli yatırımcının da yatırım yaptığı yok. Yatırımsız ülkenin geleceğini ise hiç düşünmeyin" dedi.

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