Karar yazarı İbrahim Kahveci: GSYH hesabında iki kez revizyon yapıldı, kâğıt üstünde 268 milyar 640 milyon artırılmış oldu

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye’yi Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Bildiğiniz gibi AK Parti döneminde GSYH hesabında iki kez kağıt üzerinde revizyon yapıldı. Hesap yöntemi değişimi ile 2006 yılı GSYH’sı 400 milyar dolardan 526,4 milyar dolara yükseltildi. Sonra bu hesap bir kez daha değiştirildi ve 2015 yılı GSYH’sı bu kez de 719,6 milyar dolardan 861,9 milyar dolara yükseltildi.

Her iki revizyon ile GSYH’mız kağıt üstünde 268 milyar 640 milyon dolar artırılmış oldu. Bu artışlara rağmen şu anda GSYH’mız 740 milyar dolar seviyelerinde seyretmektedir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci, Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya'nın 10 yıl öncesine göre çalışan sayısının 4 milyon arttığına işaret ederek, "GSYH’sı ise 3,4 trilyon dolardan 4 trilyon doların üzerine çıkıyor. Çalışan sayısındaki yüzde 10 artışa karşılık GSYH artışı yüzde 18...

Bizde ise aynı dönemde çalışan sayısı yüzde 28 artış gösterirken, GSYH reel olarak yüzde 62 artıyor. Almanya’da 10 yılda kişi başına üretim değeri yaklaşık yüzde 16,3 artış gösteriyor ama bizde kişi başına üretim değeri artışı tam yüzde 62,8.

Kağıt üzerinde hesap muhteşem gözüküyor. Gerçekten bu değeri yaratabiliyor muyuz? Gerçekten bir dönüşüm sağladık ve bunu biz mi bilmiyoruz? Ya da bu değer artışını sağlayan çalışanlar yüksek ücrete kavuştu mu?" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...

GSYH nedir?

Gayrisafi yurt içi hasıla, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH'den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.