Karar yazarı İbrahim Kahveci: Geçen yıla göre çalışan sayısı 246 bin azalıyor ama biz yüzde 4,54 büyüme ile dünyada bir mucize gerçekleştiriyoruz

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4,54 büyüme olduğunu ama 2019'un ilk iki ayına göre çalışan sayısının 27 milyon 256 binden 27 milyon 010 kişiye düştüğüne işaret ederek, "Evet, geçen yılın iki ayına göre çalışan sayısı 246 bin kişi azalıyor ama biz yüzde 4,54 büyüme ile dünyada bir mucize gerçekleştirerek liderlik koltuğuna oturuyoruz." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, Türkiye'nin büyüme değil, şişme yaşadığını, şişmenin kilit noktasının da parasal genişleme ve banka kredileri olduğunu belirterek, "Büyüyoruz diyoruz ama mesela yatırımlar hala geriliyor. Yatırımlarda şu anda bile 2016 yılı ilk çeyreğinin gerisindeyiz.

Yatırımlarda 2016 yılının altındayız ama yine aynı yılın dönemine göre tüketim harcamalarımız yüzde 10,8 reel olarak artış göstermiş. En büyük artış ise yüzde 29,1 ila devletin harcamalarında.

İyi ama devlet harcıyor da verimli mi harcıyor? Yılda iki kez geçilen Çanakkale Köprüsü yapmak ne kadar verimli? Hazine Garantili Müteahhitlere yapılan ödemeler devleti ne kadar hizmete götürmüş oluyor? " ifadelerini kullandı.

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