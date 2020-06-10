Karar yazarı İbrahim Kahveci: Ekonominin stok verilerine bakınca, 1980 dahil en ağır sorunlu dönemin yaşandığı görülüyor

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, stok veri ile akım veri farkına dayalı analizlerin zor olduğunu belirterek, "Mesela Merkez Bankası mevduata uygulanan faiz oranlarını hem stok veri hem de akım veri olarak açıklıyor.

Nisan ayı itibari ile TL mevduatlarının stok veri oranı yüzde 9,22 düzeyindeydi. Akım veride ise mevduat faiz oranı yüzde 9,19 oranındaydı.

Stok veri, o anki tüm TL mevduatlarının ağırlıklı ortalama faizini veriyor. Akım veri ise o ay bankalara yatırılan TL mevduatlarının ağırlıklı ortalama faizini ifade ediyor. Yani stok veride önceki aylarda daha yüksek faizde yatırılmış TL mevduatları da dikkate alınıyor. Ülkemizde ekonominin stok verilerine bakınca, 1980 dahil en ağır sorunlu dönemin yaşandığı görülüyor." diye yazdı.

İbrahim Kahveci, 15 yaş üstü işsizlik oranlarının hiçbir kriz döneminde bile 5.2'nin üstüne çıkmadığına vurgu yaparak, "Oysa şimdi (2019) bu oran yüzde 7,3 gibi muazzam bir işsizliğe işaret ediyor.

Önceki yıllarda 15+ yaş üstü işsizlik oranı yüzde 5,1’e geldiğinde seçmen iktidarları hep değiştirmiş ve arayışa girmiştir. Şimdi ise bu arayışı göremiyoruz. Yani işsizlik ve tencere seçmeni yeterince realist davranışa itmiyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...