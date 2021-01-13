Karar yazarı İbrahim Kahveci: Delice bir borçlanma ihtiyacı ve delice bir borç artışı yaşanıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye ekonomisinin faiz ve döviz sarmalı içine girdiğini belirterek, "Son 4 yılda bütçemiz 440 milyar liranın üzerinde nakit açığı vermiş. 2016 yılı başında 685 milyar lira olan Merkezi Yönetim Borç Stoku artık (Kasım 2020) 1 trilyon 872 milyar liraya ulaştı. Ama artışın 2020 yılında yığınlaştığını da ifade edelim.

2020 başında 1 trilyon 336 milyar lira olan kamu borcu, yıl bitmeden 1 trilyon 872 milyar liraya yükseldi bile. Sadece bu yılın 11 ayında kamu borç stokundaki artış 543 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 2016 başındaki borç stokunun yüzde 80’ine karşılık geliyor. Delice bir borçlanma ihtiyacı ve delice bir borç artışı yaşanıyor." diye yazdı.

Döviz bulmak için ülke kaynaklarını faizcilere peşkeş çekerek, faturayı milletin ödediğine işaret eden İbrahim Kahveci, "Bütçemiz açık. Dövizimiz yok ve işçimizin çalışacağı fabrikalar yetersiz. Çünkü yeni yatırırım ve iş alanı yok. Ama bütün bu sarmalların ötesinde 84 milyon milleti 5-6 müteahhide çalışmak zorunda bırakan devasa bir Hazine Garantili ödemelerimiz var. Çocuklarımız, torunlarımız bile borçlu." ifadelerini kullandı.

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