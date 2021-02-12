Karar yazarı İbrahim Kahveci: Cumhurbaşkanlığı'nın bütün resmi yazılarında 2023 hedeflerinin artık bir çöp olduğu ilan edilmiş

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2 trilyon dolar milli gelir ve kişi başına 25 bin dolar gelir olarak açıklanan 2023 ekonomik hedeflerinin çöp olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "5 yıllık kalkınma programlarında bile 2023 ekonomik hedeflerinin tutmayacağı ilan edilmişti. 2 yıl önce açıklanan son kalkınma planında 2023 için 1 trilyon 80 milyar lira hedefi konulmuş. Kişi başına gelir 12.484 dolar ve ihracat hedefi de 226,6 milyar dolar denilmiş. Aradan 2 yıl geçmiş ve bu sefer 3 yıllık orta vadeli programda bu hedeflerin de tutmayacağı ve gelirin 875 milyar dolar olacağı amaçlanmış. Yani devletin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bütün resmi yazılarında 2023 hedeflerinin artık bir çöp olduğu ilan edilmiş." diye yazdı.

Ülkelerin gelir düzeylerinin emsallere göre değerlendirildiğine işaret eden Kahveci, "Burada 24 sıra birden kaybettik. Yani 24 ülke kişi başına gelirde bizim gerimizden geldi ve bizi geçti. Ayrıca bizim altımızda veya üstümüzde olsa bile büyüme farkı da çok önemli. Mesela 2002’de Şili 4.446$ olan gelirini 2019 yılında 14.896$ seviyesine yükseltmiş. Letonya 4.132$ gelirini 17.829$ seviyesine çıkartmış.

Bir de ülke büyüklükleri sıralaması var. Türkiye iyi dönemlerinde Dünya sıralamasında 16. sıraya kadar yükseliyor. Kötü dönemlerinde ise 20. sıraya kadar geriliyor." ifadelerini kullandı.

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