Karar yazarı İbrahim Kahveci: Çalışarak kazanmaktan umudunu yitiren toplum olarak mafyatik eğilimlere giriyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Boğaz Köprüsü'nün temelinin atıldığı tarihte Türkiye'de araçsayısının 370 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün temeli atıldığında ise 2,4 milyon olduğunu belirterek, "2002 sonunda AK Parti iktidara geldiğinde ülkemizde toplam araç sayısı 8,7 milyon adete ulaşmıştı. Ama AK Parti 3. Köprü inşaatına ancak 2012 yılında başlayabildi. Ve o tarihte araç sayımız 17 milyonu aşmıştı bile.

Burada iki noktaya dikkatinizi çekeceğim:

1- Araç sayısı hızla artmasına rağmen AK Parti nedense Boğaz geçişine bir türlü yatırım yapmadı. Trafik sıkışsın ve ihtiyaç en üst düzeye çıksın diye beklenildi.

2- Eskiden Türkiye ekonomisi zayıftı. Adeta yemek bile zor yiyorduk!.... AK Parti geldi ve Türkiye uçtu... İyi ama o zaman neden yatırımlar bu kadar geciktirildi?" diye yazdı.

"Zenginiz" söylemlerine karşın, köprüleri, yolları, havalimanlarını ve hastaneleri Hazine garantisi vererek, müteahhitlere yaptırıldığına işaret eden Kahveci, "Ne söylersek söyleyelim ki bize iki temel gösterge her şeyi anlatmış oluyor: İlk olarak çocuk yapamaz noktaya gelen bir kriz dönemi yaşıyoruz. İkinci olarak ise çalışmaktan ve çalışarak kazanmaktan umudunu yitiren toplum olarak mafyatik eğilimlere giriyoruz.

90’lara geri dönmüş olan ülkemiz için asıl mesele ileriye atılan birikmiş sorunlar olsa gerek. O nedenle muhalefetin çok ama çok aşırı çalışması gerekiyor. Aksi halde ülke olarak epeyce büyük bir fatura ödeyecek ve belki de toplumsal çöküş yaşamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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