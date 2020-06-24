Karar yazarı İbrahim Kahveci: Büyüme oranını alkışlayan işsizlerin hali sanırım tam da hikâyenin kendisi oluyor

Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, son 5 yılda 15-65 yaş arası nüfus artışının 3 milyon 206 bin kişi olmasına karşın, çalışan sayısının sadece 172 bin kişi arttığını belirterek, "Bunun anlamı şudur: Son 5 yılda iş bulma oranı sadece ve sadece %5,4 seviyesindedir.

Her 100 kişiden sadece 5,4 kişi iş bulabilmiştir. Gerisi işsizler hanesinde veya evine kapanmış, umutsuzlar hanesinde öylece bekliyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kahveci, Türkiye'nin açıkladığı verilerin güvenirliliğinin dış ilişkilerimize sorun ettiğini ancak meydanlarda farklı bir tavırla karşılaşıldığına işaret ederek, "Büyüme oranını alkışlayan işsizlerin hali sanırım tam da hikâyenin kendisi oluyor. Bir tarafta işsiz ama diğer yanda ‘yüzde 7,5 büyüdük’ denildiğinde sevinçten havalara uçan bir kalabalık.

Belki de işin en tehlikeli tarafı burası. Kendisi yoksulluğa mahkumiyeti kabullenmiş olsa da aynı yoksulluk ülkenin kaderi haline dönüşüyor. Bu kader en fazla kendi evlatlarını vuracak oysa...

Burada en verilebilecek en somut örnek Venezuela’dır. Orta sınıfın çöküşü ve yoksulluğa mahkûm olan bir toplum. Umarım hepimize ders olur." diye yazdı.

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