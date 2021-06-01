Karar yazarı İbrahim Kahveci: Büyüme gerçek olamaz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarının memnun edici olduğunu belirterek, "Ama maalesef gerçek bu değil. Bakın 2018 yılından sonra enflasyon verileri üzerinde sürekli tartışma yaşıyoruz. Gerçek enflasyon nedir? Gerçek enflasyonu bulamadığımızda gerçek gelir artışını da bulamayız. O yüzden gerçek enflasyonu ısrarla sormalıyız." diye yazdı.

İntihar eden, aç ve işsiz kalan insanlara karşı siyasetçilerin sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Kahveci, "Sorunu tespit etmek ve sorumluluk üstlenmek toplumsal yaşantımızın kalitesi açısından hayati önem arz ediyor. Bir vatandaşın dahi canının incinmesi hepimizi üzmelidir. İşte bu açıdan aslında toplumda her bir birey de sorumluluk üstlenmelidir. En azından vicdani sorumluluk taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

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