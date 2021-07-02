Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bu yıl elektriğe yüzde 22,1, doğalgaza ise yüzde 18,04 zam yapıldı, ama bu zamları biz seçtik ve istedik

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, gece yarısı alınan kararlarla elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapıldığına işaret ederek, "Bu son zamlarla; bu yıl elektriğe %22,1 ve doğalgaza %18,04 zam yapılmış oldu. Yılın ilk yarısında enflasyonun 2-3 katı zam geldi. Hatta 2010-2018 başına kadar toplamda elektriğe %54,2 zam yapılmışken, 2018 başından bu yana %122,6 zam yapıldı.

Önceki 8 yılda yapılan zammın iki katından fazla zam son 3,5 yılda yapılmış oldu. Keza doğalgaz da farklı değil... Ama bu zamları biz seçtik ve biz istedik." diye yazdı.

Türkiye'nin OHAL döneminde baskı ve hukuk normlarından uzaklaştığına işaret eden Kahveci, "Şimdi siz; 128 milyar dolar nerede dendiğinde “bana ne” diyorsanız bu zam az bile.

Taksimde yürüyüş yapılırken sert müdahalede bulunan polise “evde çocuk uyuyor” diyen vatandaş evinde hemen gözaltına alınıyor ve bundan bana ne diyorsanız bu zam az bile.

Polis gazeteciyi yere yatırıp nefes almasını bile engellediğinde, “o da resim çekmeseydi” diyorsanız bu zam az bile.

Ekonomik sıkıntısını dile getiren vatandaş hakaret etti gerekçesi ile gözaltına alındığında sesin çıkmıyorsa bu zamlara da sesin çıkmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

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