Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bu kadar pahalılık olmaz!

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 18.95 olduğunu, markette bu enflasyonun olmadığını belirterek, "Enflasyon iki açıdan bizi etkiliyor. İlki zaten fiyat artışları ve pahalılık ama diğer nokta şimdilerde çok daha önemli. İşte o nokta gerçek enflasyon konusudur.

Bakın memurlar ve memur emeklileri şu sıralar zam pazarlığında. Zam pazarlığı olmadan zam verilen özel sektör emeklileri de bir başka konu. Şimdi kendimize soralım: Gerçek enflasyon daha yüksek ise ücretlere yapılan düşük oranlı zamlar ne anlam ifade ediyor?

Bizler gerçek enflasyonu sorgularken, aslında vatandaşın gerçek alım gücüne ulaşması için çabalıyoruz. Şu yıllarda en büyük sorun bu olsa gerek." diye yazdı.

Enflasyon artışıyla birlikte gıda fiyatlarının da arttığına işaret eden Kahveci, "Gerçek enflasyon ile resmi enflasyon farkı özellikle dar gelirli ve sabit gelirliler açısından hayati noktaya varmıştır. Ücret zamları resmi enflasyona göre gerçekleşirken, marketlerde raflar çok daha başka şeyler söylüyor.

Evet, eskiden de yılda yüzde 80 yüzde 100 enflasyon vardı ama yine yılda iki kez de zam yapılıyordu. Şimdi yılda bir kez zam o da çok cüzi kalıyor. Sizce hangi enflasyon dönemi daha iyiydi? Eskiyi mi arayacaktık?" ifadelerini kullandı.

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