Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bu kadar fakirlikle dünyaya meydan okumayı nasıl buluyorsunuz?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, Türkiye'nin 2020 GSYH'sinin 4 trilyon 850 milyar olacağını belirterek, "Gerçi bu program açıklandıktan sonra 20 gün geçmeden tutmayacağı da belli olmuştu. Hatta geçen hafta Merkez Bankası bile 2020 yılı YEP enflasyon hedefini çöpe atıverdi. YEP, 2023 yılında dolar/TL kurunu 8,02 olarak öngörmüştü. Oysa YEP açıklandıktan sonra 20 gün içerisinde dolar/TL kuru 8,02 seviyesini geçti. (2020-2021-2022 hedefleri zaten ilk gün çöpe gitmişti). Merkez Bankası ise YEP programında 2020 yılı için 10,5 öngörülen enflasyonu geçen hafta 12,1’e yükselterek bu hedefinde geçersiz olduğunu ilan etti" diye yazdı.

Güncel kur üzerinden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 585 milyar dolar ve kişi başı gelirin de 6 bin 953 dolar ettiğine işaret eden Kahveci, "Ülke büyüklüğü olarak Endonezya, Hollanda, İsviçre ve Suudi Arabistan bizi geçti. 16. büyük ekonomiden 20. sıraya düştük. Ama kişi başına gelirde ise 24 ülke bizi geçti. Bizden daha zayıf ülkeler ise bizimle farkı çok daha fazla kapattı.

Şimdi kendimize soralım: Bu kadar fakirliği hak ediyor muyuz? Ya da bu kadar fakirlik ile Dünya’ya meydan okumayı nasıl buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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