Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bu kadar belirsiz para trafiği hayra alamet değil, bu defterler seçim kaybedilirse devredilmeyecek mi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Osmangazi Köprüsü'nün maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğunu belirterek, "Sadece köprü maliyeti Japon IHI firması yapıma başlarken 1,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu köprüye geçenler ve geçmeyenler olarak, yani devlet ve millet olarak 2035 ortasına kadar 13 milyar dolar ödeyeceğiz. İyi ki ihaleyi son anda katılan mevcut konsorsiyum aldı; yoksa muhteşem konsorsiyum olan Cengiz-Kolin-Mapa-Limak aynı ücreti 10 yıl daha fazla alacaktı." diye yazdı.

Yatırım harcamalarının şeffaf bir biçimde açıklanmadığına işaret eden İbrahim Kahveci, "Bu kadar belirsiz para trafiği hiç hayra alamet değil. Bu defterler seçim kaybedilirse nasıl devredilecek? Yoksa devredilmeyecek mi? Yani Ülkenin kaderi ile Liderin ve AK Partinin kaderi eşitlendi derken, bu mu deniliyor acaba? Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

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