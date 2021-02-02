Karar yazarı İbrahim Kahveci: Biz bu yolları ve bu zamları nasıl hak ettik diye sormamız gerekiyor mu?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, son bir yılda gıda fiyatlarının yüzde 21,99 artış gösterdiğini, özellikle sebze ve yağ fiyatlarının son 6 ayda zamlandığını belirterek, "Ama fiyat artışında başka dikkat çeken mamuller de var. Mesela son 6 ayda konut bakım ve onarım malzemeleri %16,78 artış göstermiş. Mobilya ve mefruşat ürünlerinde de son altı ayda %20,72 artış yaşanmış. Halı ve yer döşemeleri ürünlerine de son ayda %15,09 zam yapılmış.

Elektrikli ve elektriksiz büyük ev aletlerine son 6 ayda %20,78 zam yapılırken, elektrikli küçük ev aletlerine de %17,28 zam gelmiş. Kurlar düşüyor ama mesela motorlu araç zamları kesilmiyor. Hatta son 6 ayda %26,74 zamlanan sektörde yıllık fiyat artışı da %42,32’ye ulaşmış. Sektör son bir ayda bile %3,95 zammı yapıştırıvermiş." diye yazdı.

Avrasya Tüneli'nin fiyatının 4 dolar + KDV olarak ilan edildiğine işaret eden İbrahim Kahveci, "Ama yapılan som zamla 6,2 dolara geldi fiyat. Tıpkı Osmangazi Köprüsü ve YSS Köprüsü gibi.

Osmangazi Köprüsü de 35 dolardı ama şimdi 45 dolar. Ne de olsa ABD enflasyonu oranında dolar bazında da zamlar yapılıyor. Ayrıca Dolar/TL kurundaki gelişmeler de zam olarak yansıyor. Ve o yollardan doğruca soframıza geliyor o zamlar." ifadelerini kullandı.

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