Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bir köprüye 3,3 milyar lira ama 83,5 milyon kişiye 8 milyar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2020 yılında Osmangazi Köprüsü için Hazine'den 3.3 milyar lira ödendiğine işaret ederek, "Aynı Hazine, 2020 yılında Millette merkezi bütçeden sadece 8 milyar lira nakit pandemi desteği veriyor. 1 köprüye 3,3 milyar lira ama 83,5 milyon kişiye 8 milyar lira... Unutmadan şunu da ekleyelim: Bu 8 milyar liranın da 2 milyar lirası yine Millete “Biz bize yeteriz” denilerek verilen IBAN ile geri alınıyor." diye yazdı.

Anadolu'da 1 saatlik mesafelere Hazine garantisi üzerinden havalimanları yaptırıldığını, İstanbul'da yeni havalimanına ulaşmanın 2-3 saati bulduğunu belirten Kahveci, "Ama bir başka noktada şu: Mesela bu havalimanlarından devletin alacağı kira gelirleri pandemi nedeniyle mücbir sebep sayılarak 2020 yılı iptal edildi. Sonraki iki yıl için ise yüzde 50 indirim yapıldı. Oysa aynı havalimanlarında Hazine garantisi olarak verilen yolcu garantileri üzerinden Devletin ödeyeceği paralar aksatılmadan ödeniyor. Bu sözleşmeler TL’ye bile çevrilmeden ödemeler yapılıyor.

Milletin kendi aralarındaki sözleşmeleri TL ile yapmaya mecbur bırakan Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen Devlet bir avuç müteahhide dolar bazında ödemeyi makul görüyor." ifadeleri kullandı.

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