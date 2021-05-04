Karar yazarı İbrahim Kahveci: Bir avuç müteahhit dışında kazananın olmadığı ülke, herkesin bir avuç müteahhide çalıştığı ülke

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'nin bir avuç müteahhit dışında kazananın olmadığı bir ülke olduğunu belirterek, "Herkesin bir avuç müteahhide çalıştığı ülke. Salgında bile millete para yokken onlara oluk oluk akabiliyor. Mesela 2020 yılında tüm Türkiye’ye Hazine’den nakit destek 8 milyar lira oldu. Ama sadece Osmangazi Köprüsü'ne de 3,4 milyar lira geçmeyen araç ödemesi yapıldı. Kazananın kim olduğunu umarım anlayabiliyoruz." diye yazdı.

Dün açıklanan enflasyon rakamlarında üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarını iki kat aştığına işaret eden Kahveci, "Bu maliyetler bir şekilde raflara yansıyacak. Hatta 2018-19 farkından daha ağır bir tablo var.

Artık para politikasının yapabilecekleri çok sınırlı. Ama biz yapabileceklerini değil, yapmaması gerekenleri tartışıyoruz. Ne de olsa cinnet hali! Doğruyu ve kazanmayı unuttuk çoktan." ifadelerini kullandı.

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