Karar yazarı İbrahim Kahveci: Berat Albayrak ekibi yeniden sahnenin ön sıralarına geliyor mu?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, garantili müteahhitlerle imzalanan sözleşmelerin "ticari sır" diye millete açıklanmadığını belirterek, "Milletin Hazineye ödediği para nerede ise her yıl hedeflenen bütçenin üzerinde oldu. Hatta 2020 yılında bile henüz pandemi yokken hedeflenen paradan tam 73 milyar lira daha fazla para topladı devlet... Devlet derken burada Merkezi Yönetimi yani Ankara’yı kast ediyoruz.

Pandemi yılında dahi hedeflediği para toplamanın 73 milyar lirasını aşan devletin, sadece bu parayı millete geri dağıtmasını beklerdiniz. Oysa pandemide Merkezi Yönetimin Millete kendi bütçesinden dağıttığı para sadece 8 milyar lira. Onun da 2 milyar lirasını IBAN vererek yeniden Milletten topladı..." diye yazdı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi sırasında Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar sattığına işaret eden İbrahim Kahveci, "Hesabı veren oldu mu? Hatta bu satışa “en azından buna bir bakalım” dediği an Naci Ağbal’ın da koltuğu bir gece yarısı operasyonu ile bitivermedi mi?

Naci Ağbal geceyarısı kararnamesi ile gitmeden finansal piyasalarda kim bu bilgiye sahipti ve ona göre pozisyon aldı? Kim döviz aldı, kim borsada açığa sattı? Hesap veren oldu mu?

Şeffaf devlet özellikle bu tür parasal ilişkileri gün be gün açıklar. Milleti üstün gören devlet Milletin parasını Millet adına yönettiğini bilir ve ona göre hesap verir." ifadelerini kullandı.

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