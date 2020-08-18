Karar yazarı İbrahim Kahveci: Barutun yok, silahın yok ama meydanda ben en güçlüleri bile yenerim havasında olacaksın

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın yürüttüğü düşük faiz politikasının enflasyon oranının altında kaldığına dikkat çekerek bunun realiteden uzak olduğunu belirtti.

Bugünkü yazısında Kahveci, Merkez Bankası'nın faiz artırımının mecburi olduğunu belirterek, "Mesela 13 Ağustos günü itibari ile Merkez Bankası resmi faizi 8,25 ama fiili faizi 9,06. Aslında fiili faiz tam 1 ay önce 7,40 seviyesindeydi. Kısaca MB örtülü şekilde yaklaşık 175 baz puan şimdilik faiz artırdı. Ama bu artırım örtülü şekilde 300 baz puanı da geçerek mecburen en az çift haneye çıkacak" diye yazdı.

Düşük faiz politikasıyla Merkez Bankası'nın çifte açık verdiğini yazan Kahveci, şöyle devam etti: "Mesela şimdi hem piyasa faizi ile Merkez faizi makası ekside; hem de enflasyon ile faiz makası ekside. Kısaca çifte açık pozisyondayız. Nasıl mı? Şöyle anlatalım: Açıklanan enflasyon ile MB filli faizi arasındaki fark Ocak 2020 itibari ile eksiye geçmiş durumda. Son orana göre enflasyon 11,76 ama fiili faiz 9,06. Temmuz ayında fiili faiz ortalaması 7,76 seviyesindeyken, açıklanmış olan haziran enflasyonu 12,62 düzeyindeydi. Arada çok ciddi fark olduğu aşikar."

Bunun realiteden uzak olduğunu belirten Kahveci, "Bir taraftan enflasyonun altında faiz vereceksin. Diğer taraftan piyasa faizin ile kamu faizin ekside olacak. Ve aynı zamanda ekonomi yönetimine güven diplerde olacak ve bu dengeyi sürdüreceksin. Kısaca barutun yok, silahın yok ama meydanda ben en güçlüleri bile yenerim havasında olacaksın. Galiba realite de ciddi sıkıntımız var. Umarım aynaya bakar ve politikalarımızı ülke gerçeklerine göre belirleriz" diye yazdı.

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