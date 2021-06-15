Karar yazarı İbrahim Kahveci: 4 yıl 4 ayda 52,4 milyar dolarlık altın ithal etmişiz, acaba bu altınlar nerede?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP iktidarından önce, altın ithalatı ve ihracatının büyük meblağlar olmadığını belirterek, "Nitekim 2003-2016 sonuna kadar olan sürede;

Toplam altın ithalatı: 79 milyar 269 milyon dolara ulaşırken, toplam altın ihracatı: 64 milyar 222 milyon dolara çıktı.

Toplam 14 yılda net altın ithalatımız 15 milyar 047 milyon dolar oldu. Kabaca yıllık net altın ithalatımız 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." diye yazdı.

Başkanlık Sistemi'ne geçildikten sonra 2017-2021 yılları arasında Türkiye'nin toplamda 67 milyor 757 milyon dolarlık altın ithal ettiğini, aynı süre içinde 15 milyar 368 milyon dolarlık ihracat yapıldığına işaret eden Kahveci, "Ekonomiye olan güven kaybı sonuç olarak reel yatırım isteğini bitirme noktasına getirdi. Sermayesi olanların reel yatırım yerine alternatif kazanç olarak finansal yatırım arayışına girdiklerini söyleyebiliriz.

Altın ise başka bir neden daha barındırıyor olabilir. O neden ise kayıt dışına çıkış alanı olabilir. Düşünsenize bankadaki dövizlerinizin bile size tekrar satıldığı bir yerde neden kayıtlı yatırıma gideceksiniz ki? Sonuç ortada. Farklı düşünceleriniz olabilir ama sonuç değişmiyor. 4 yıl 4 ayda 52,4 milyar dolarlık altın ithal etmişiz.

Acaba bu altınlar nerede? İşte bir başka soru da aslında burasıdır." ifadelerini kullandı.

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