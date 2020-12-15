Karar yazarı İbrahim Kahveci: 16 yıllık bakım/onarım gideri 500 milyon dolarken, Osmangazi Köprüsü'nün bakım onarımına nasıl 2 milyar dolar yazılıyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, İstanbul'daki iki köprü ve Marmara Bölgesi otoyollarının tamamının yıllık ortalama bakım onarım giderinin 200-250 milyon lira olmasına karşın Osmangazi Köprüsü'nün bakım onarım giderinin 2 milyar dolar olduğunu belirterek, "250 milyon TL * 16 yıl işletme süresi derseniz sonuç 4 milyar TL çıkar. Yani İstanbul’da 1 değil 2 eski köprü ve otoyollar için ortalama 16 yıllık bakım/onarım gideri 500 milyon Dolar tutarken, nasıl oluyor da yeni bitmiş Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolun bakım oranım giderine 2 milyar dolar yazabiliyorlar?" diye yazdı.

Pandemi döneminde çalışanların eve yollandığını, dükkânların kapatıldığına dikkat çeken İbrahim Kahveci, "Bir de hiç olmaması gereken projeler var. Mesela İstanbul’daki 3. Havalimanı için bu söz konusu. THY eski YK Başkanları Candan Karlıtekin ve Hamdi Topçu bu projenin ne kadar gereksiz olduğunu defalarca anlatıyorlar. Yazıktır... Gerçekten yazıktır.

Ya da Ankara-Niğde otoyolu ne adar gerekliydi? Çanakkale Köprüsü bu krizde çok mu elzemdi? Şimdi bütün enerjimizi verdiğimiz Kanal İstanbul... Nedir bu gerekli-gereksiz Hazine garantili ihale seferberliği? Yazıktır Ülkemize..." ifadelerini kullandı.

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