Karar yazarı İbrahim Kahveci: 128 milyar dolar da bu şekilde gitmedi mi, hesap oyunları veya kalem oyunları...

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG), farklı hesaplarla doğruyu bulma konusunda faydalı işler yaptığını belirterek, "TÜİK elbette ana omurgadır. Fakat yukarıda bahsettiğim gibi durumlar da vardır. Yani TÜİK müdürleri, bölge müdürleri ne oldu? Sürgünler, görevden almalar vs... Sonra oradan çıkan veriler ne kadar güvenilir olur? Önce o görevden almaların gerekçelerini öğrenelim?" diye yazdı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesap sisteminin yanlış olduğunu savunan Kahveci, "Elektrik tüketiminin artmadığı (2017-2020); çalışan sayısı ve çalışılan saat sayısının gerilediği yerde reel büyüme nasıl olabilir?

Lütfen hesap sormaya kalkıyorsanız, önce doğru hesabı verin. Bu işin yarını da var..." ifadelerini kullandı.

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