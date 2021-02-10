Karar yazarı İbrahim Kahveci: 10-15 yıl sonra fakir ve yaşlı bir ülke olacağız, emekli maaşı ödeyecek çalışan bulamayacağız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, çalışan sayısı ile emekli sayısı farkının hızla arttığına işaret ederek, "2014-2015 yıllarında 1,72 çalışan 1 emekliye bakıyordu; oysa bu oran 2000 yılında 1,55 çalışanın 1 emekliye bakması şeklinde değişti. Bir ülkenin sağlıklı bir yapısı için 4 çalışanın 1 emekliye bakması gerekir. Bizde durum felaket nitelikte bozuk." diye yazdı.

Ekonomik durumdan ötürü insanların evlenemediğini, çocuk sahibi olamadığını ve gelecek umutları biten toplumların travmasının yaşandığını belirten İbrahim Kahveci, "10-15 yıl sonra fakir ve yaşlı ülke olacağız. Tekrar söylüyorum, yakında emekli maaşı ödeyecek çalışan bulamayacağız. İş çok ciddi. Aklınızı başınıza alın ve ülkemizin bitmekte olduğunu anlayın." ifadelerini kullandı.

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