Karar yazarı: Gel de kerametlerin, mehdilerin havada uçuştuğu ortamda demokrasinin inşasından söz et!

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, ismini vermediği bir tarikat üyesinin yaptığı konuşmasında kullandığı "Kardeşimizin birisi soruyor; hocam bu sözleriniz hangi kitapta yazıyor? Biz burada kitaptan söz etmiyoruz ki, Allah peygamberlerine nasıl vahyederse, velisine de öyle ilham eder" şeklindeki sözleri aktararak "Aslında videonun tamamı daha da dehşet verici de, ben sadece bu kadarını almakla yetiniyorum. Yaşadığımız toplumdaki manzara bu... Şimdi gel de kerametlerin, mehdilerin havada uçuştuğu ve böylesine İslam’la uzaktan yakından ilgisi olmayan saçma sapan vaazların yapıldığı bir ortamda bu ülkede demokrasinin nasıl inşa edileceğinden söz et. Doğrusu hiç umut verici değil" görüşünü dile getirdi.

Mehmet Ocaktan'ın Karar gazetesinin bugünkü (6 Mart 2017) nüshasında yayımlanan ''Keramet'e ayarlı toplumlarda demokrasi macerası' başlıklı yazısı şöyle: