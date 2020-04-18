Karar yazarı: Fox ana haber bültenini ve onun çok başarılı sunucusunu yasaklamak virüsle mücadeleye katkı sağlamaz, zarar verir

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, bugünkü köşesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Fox Tv Ana Haber ve sunucusu gazeteci Fatih Portakal’a verilen 3 kez program durdurma cezasına tepki gösterdi. Karaalioğlu, “Fox televizyonunun ana haber bültenini ve onun çok başarılı sunucusunu yasaklamak virüsle mücadeleye katkı sağlamaz, zarar verir” diye yazdı.

Koronavirüs konusunda sosyal medyadan yapılan paylaşımlar konusunda da hükûmetin yaklaşımına eleştirilerde bulunan Karaalioğlu şunları kaydetti:

Koronavirüs konusunda sosyal medyada paylaşım yapanları, konuşan siyasi partileri, yorum ve haber yayınlayan gazetecileri takip edilmesi ve susturulması gereken düşmanlar olarak görmek büyük bir yanlıştır.

Saçma bile olsa bir fikri, düşünceyi susturmak hatadır ve sadece hükümetin bir şeyler gizlediği, şeffaf olmadığı kanaatini uyandırır. Herkesin can derdinde olduğu bir zamanda herkesin konuşmak, fikir ileri sürmek, bildiğini yaymak hakkı bilhassa vardır.

Şimdi sosyal medya paylaşımlarını susturmak değil artırmanın yoluna bakmak lazımdır. Kötü bilgi, hatalı cümle, yanlış alarm kendi kendine kaybolup gider endişe etmeyin. Toplum zannedildiği gibi her paylaşımdan, her cümleden provoke olmaz. Kimse kanaat edinmek için tek bir tweete bakmıyor, merak etmeyin.

Ve söylemeye hiç gerek yok ülkenin en çok takip edilen ve böyle olduğu için de en güvenilir olduğu aşikar haber bültenini yasaklamak da büyük bir yanlıştır. Fox televizyonunun ana haber bültenini ve onun çok başarılı sunucusunu yasaklamak virüsle mücadeleye katkı sağlamaz, zarar verir.

Sabırlı olalım, evet. Vatandaş gibi hükûmet de sabırlı olsun. Ve hükûmet vatandaştan biraz daha tahammüllü olsun.

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TIKLAYIN - Fatih Portakal, RTÜK'ün FOX TV'ye verdiği cezalar hakkında ilk kez konuştu

TIKLAYIN - TGC: Fox TV'ye verilen cezalar, vatandaşların haber alma hakkının engellenmesidir