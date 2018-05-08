Karar yazarı: FETÖ, Bahçeli ve Ünal'ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir

Karar yazarı Hakan Albayrak, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 'FETÖ’nün seçmen ayağını tespit etmek iddiasıyla için, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olanlara destek veren seçmenler hakkında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmasını istemesine ilişkin olarak, "AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da -Bahçeli’nin sözlerini kendince tevil ederek ama neticede aynı yere vararak- “Bu konuda Sayın Bahçeli’nin hassasiyetine katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Albayrak, "Eminim ki FETÖ, Bahçeli ve Ünal’ın mezkûr açıklamalarını ellerini ovuşturarak dinlemiştir; ‘Oh oh, bizim kurmaya çalıştığımız baskı rejimini ne güzel unutturuyorlar’ diye bayram ederek" dedi.

"Meral Akşener yahut Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için imza verenler fişlenecek mi?" diye soran Albayrak, "Yoksa imza vermeye niyetlenenlerin bir kısmının fişlenme korkusuyla bu demokratik hakkı kullanmaktan vazgeçmelerini temine yönelik bir ‘blöf’ mü söz konusu? Her halükârda rezalet. Büyük rezalet" yorumunda bulundu.