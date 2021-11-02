Karar yazarı Verçin: Kavcıoğlu'nun umuduyla uygulamaları arasında uçurum var

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, "Merkez Bankası Başkanı'nın umuduyla uygulamaları arasında uçurum var" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Verçin yazısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz hafta enflasyon raporu toplantısındaki "cari açığı kapatmadan enflasyonun kalıcı olarak düşürülemeyeceği" söylemini değerlendirdi. Verçin, söz konusu söylemi kendisinin de defalarca dile getirdiğini ve ithalat üzerinden enflasyon düşürmenin bir işe yaramayacağını belirttiğini ifade etti.

Verçin "Kendi doğrusunun sesinden başka ses duymak istemeyen Ak Parti’nin kibirli ekonomi yönetimleri, acaba bu defa, samimiyetle, gerçeği görüp gerekeni yapmaya mı başlayacaklar?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Acaba Türkiye’yi, akranları arasında dünyanın dış borcu en yüksek ülkesine dönüştüren politikalarından gerçekten vaz mı geçecekler?

Yapısal reformlara, yani nitelikli sanayileşme çalışmalarına yani şu anda üretilemeyen fakat üretildiğinde yurtdışına satılabilecek nitelikte ürünler üreten bir sanayileşme süreci mi başlatacaklar? Hayır.

Bu kibirli yönetim de, asla, böyle bir şey yapmayacak.

Bir gösterge olarak faiz indirimleri bile tek başına bunun olmayacağının delilidir."