Karar yazarı Emek: Türkiye'deki gelir garantili ulaştırma projeleri siyasi risk sigortalı değil

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, Türkiye'deki ulaşım alanındaki yap-işlet-devret projelerinin uluslararası yatırım sigortacılığı olan MİGA tarafından sigortalı olmadığını aktardı. Emek, söz konusu sigortadan yatırımın yapıldığı ülkelerdeki vatandaş statüsündeki kişi ve kurumların yararlanamadığını, kapsamda yalnızca yabancı yatırımcı ve dış finansman kaynağıyla yapılan projelerin yer aldığını ifade etti.

Emek "Ulaştırma projelerine baktığımızda şirket sahiplerinin Türk vatandaşı olduklarını görüyoruz. Bu yönüyle şirketlerin MIGA’ya gitmesi mümkün değildir." diyerek şöyle devam etti:

"MIGA’nın internet sayfasında Türkiye’den siyasi risk sigortasına başvuran projelerin listesi yer almaktadır.

www.miga.orgBunlar içerisinde gelir garantili ulaştırma projeleri yer almıyor. Belki bu tartışmalardan sonra siyasi risk sigortasına başvururlar.

Ancak MIGA çevre ve sosyal sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde hâlâ bu projeleri sigorta kapsamına almayabilir.

Ancak yabancı şirketlerin ihalelerine ilgi duydukları ve yurtdışından daha kolay kredi bulabilen şehir hastanesi projeleri MIGA’nın siyasi risk sigortası kapsamındadır.

Bunun yanı sıra belirli enerji, yat limanı ve metro projeleri de siyasi risk sigortasına sahiptir."

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