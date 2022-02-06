Karar yazarı Emek: Kamu Özel İşbirliğiyle yapılan projelere verilen gelir garantilerinin toplamı 152,8 milyar dolar

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, "Garanti ödemelerinin sözleşmelere göre toplamı yaklaşık 157,8 milyar dolardır. 2020 yılı sonu itibariyle yapılan ödemeler düşüldüğünde gelir garantisinin toplamı 152,8 milyar doları bulmaktadır" dedi.

Projeleri şehir hastaneleri, ulaştırma projeleri ve Akkuyu Nükleer Santrali olarak üç bölümde değerlendiren Emek, bunların garantilerini ise şöyle açıkladı:

"Havalimanı projelerinde 2021-2042 döneminde kümülatif olarak 7,3 milyar ABD doları,

Otoyol ve köprü projelerinde 2021-2042 döneminde kümülatif olarak 32,1 milyar ABD doları,

Şehir hastanesi projelerinde 2021-2045 yılları arasında kümülatif olarak 78,2 milyar ABD doları,

Akkuyu Nükleer Santrali projesinde 2021-2035 döneminde kümülatif olarak 35,2 milyar ABD doları garanti bulunmaktadır."

Yazının tamamı için tıklayın