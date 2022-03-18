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Ekonomi

Karar yazarı Emek: Çanakkale Köprüsü'nün git-gel ücreti 570 lira

"Bağlantı yollarıyla birlikte bu projede verilen toplam gelir garantisi 6,1 milyar eurodur"

18 Mart 2022 10:22

Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, bugün açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş bedelini köşesinde paylaştı. Emek, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin Euro Bölgesi enflasyonuna göre zamlandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"2021 yılı sonu enflasyonuna göre Köprünün KDV dâhil sözleşme ücreti 17,7 eurodur. 17 Mart tarihli kurdan bu da eder size 285 TL.

Gittiniz 285 TL, döndünüz bir 285 TL daha ödeyeceksiniz. Git-gel köprü ücreti 570 TL.

Bağlantı yollarıyla birlikte bu projede verilen toplam gelir garantisi 6,1 milyar eurodur.

Bunu dolara çevirirseniz 6,8 milyar dolar tutarında gelir garantisine ulaşırsınız."

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