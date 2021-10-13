Karar yazarı Elif Çakır: Ülke bu kadar ağır sorunla boğuşurken Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın şarkı söylemesi gerçekten sempatik mi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, yüzde 50 artı 1'e ihtiyaç duyulan bir seçim sisteminde 7 milyon gencin ilk kez oy verecek olmasının siyasi partiler açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "7 milyon gencin oyu önemli, iştah kabartan bir sayı. Ama bir o kadar da zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde mikrofon sabah akşam şarkılar söylese 7 milyon gencin sempatisini kazanabilir mi? 10 milyon işsizin gönlünü nasıl alacak? Erdoğan 10 milyon işsizi nasıl ikna edecek? Çalıştığı halde yoksulluk çekenleri oy vermeye nasıl ikna edecek? Sayın Erdoğan söyleyeceği hangi türkü, şarkı ile KHK mağdurlarına sempatik görünür?" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yurt sorunu yok" dediğinde yurt sorununun çözülemeyeceğini belirten Çakır, "Ülke bu kadar ağır sorunla boğuşurken Erdoğan’ın elinde mikrofon şarkı söylemesi, Binali Yıldırım’ın da onun peşinden aynı şarkıyı söylemesi gerçekten de sempatik mi şimdi?" ifadelerini kullandı.

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