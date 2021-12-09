Karar yazarı Elif Çakır: Ucuz ekmek kuyrukları Beştepe'nin penceresinden bile görünüyordur artık

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmamasını ve ucuz ekmek kuyruklarını köşesinde değerlendirdi. Çakır, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasını "Yaşananlar tamamen keyfi ve kişisel yönetimin bir neticesidir. CB hükümet sistemi sebep, TÜİK sonuçtur. Listeyi uzatmaya gerek yok, CB sistemi sebep diyerek bütün kurumları ilave edebiliriz" diye değerlendirdi.

Çakır, yaşanan ucuz ekmek kuyruklarına ilişkin olarak "Türk lirası tarihinin en büyük değer kaybını yaşıyor, 1970’li yılların utanç verici 'kuyruk' görüntüleri geri gelmiş durumda" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Henüz 'ekmek için karneler, yağ için mühürler,' dağıtılmaya başlanmadı ama belediyenin ucuz ekmeğinden alabilmek için oluşan uzun kuyruklar Beştepe’nin penceresinden bile görünüyordur artık. Ülkemiz adına hazin, iktidar adına utanç verici bir tablo."