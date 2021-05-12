Karar yazarı Elif Çakır: Sedat Peker'in anlattıkları korkunç; ülkemizde kaç bin Cumhuriyet Savcısı vardır, bir tanesi bile harekete geçmiyor

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialara ilişkin olarak "Şimdiye kadar anlattıkları bile korkunç, yerin yerinden oynaması gerekiyor. Ama herkes suskun. Ülkemizde kaç bin Cumhuriyet Savcısı vardır? Bir tanesi bile harekete geçmiyor? Herhangi bir soruşturma başlatılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partisi liderlerinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu ithamlar karşısında neden sessiz kaldığını sorduklarına işaret eden Çakır, "Sedat Peker hadisesinin AK Parti iktidarı açısından ortaya koyduğu şöyle bir gerçek var: Türkiye’yi 2002 şartlarına kavuşturma konusunda kararlı. Nasıl bir Türkiye devraldıysa aynısı!" ifadelerini kullandı.

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