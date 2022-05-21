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Karar yazarı Elif Çakır: 'Paralel silahlı güç' iddiasını hiçbir hukuk devleti ciddiye almazlık edemez

"Madem ki bu yapı şeffaf o halde bırakın Meclis araştırması açılsın. İktidar çoğunluğu neden gocunuyor, niye kabul oyu vermiyor"

Fotoğraf: Sadat.com.tr sitesinden alınmıştır.

21 Mayıs 2022 08:44

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, SADAT'ın İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında açtığı davayı kaybetiğini belirterek "İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 23 Aralık 2021 tarihli kararında Akşener’in sözlerini hakaret saymamış, tazminat gerektirmediğine hükmetmiş. Dolayısıyla mahkemenin iftira saymadığı, tazminat gerektirmediğine hükmettiği iddiaların ciddiyeti açıktır" diye yazdı.

Paralel silahlı güç iddiasını hiçbir hukuk devletinin ciddiye almamazlık yapamayacağını savunan Çakır, "Yargı bağımsızlığı konusunda ciddi kuşkular bulunan ülkemizde, bu son derece şaibeli konuyu aydınlatmanın yolu Meclis soruşturması, en azından Meclis araştırması açılmalıdır.

AK Parti ve MHP, CHP’nin “SADAT araştırılsın” önergesini reddetmemeliydi. Madem ki bu yapı şeffaf o halde bırakın Meclis araştırması açılsın. İktidar çoğunluğu neden gocunuyor, niye kabul oyu vermiyor. Neden Meclis’in soruşturmasının önünü açmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

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