Karar yazarı Elif Çakır: Önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin seçim propagandası yine “dış güçler saldırıyor” olacakmış

Karar yazarı Elif Çakır, "Felaket tellallığı yapmak istemem ama önümüzdeki seçimlerde AK Parti'nin seçim propagandası yine 'dış güçler saldırıyor' olacakmış" dedi.

Çakır, Karar TV'de yayınlanan Bi’Karar Ver programında konuğu olan siyaset bilimci Prof. Dr. Kemal Görmez'in "AKP'nin en büyük kampanya temasının ‘dış güçler’ olacağı ve söylemin önümüzdeki seçimlerde toplumun önemli bir kesiminde de ciddi bir karşılık bulacağı" yorumunu hatırlattı.

"Hatta Görmez’e göre sadece önümüzdeki dönemde değil, en az iki seçimde daha 'dış güçler' söylemi bugünden daha fazla önemini koruyacak" diyen Çakır, şöyle devam etti:

"Bu durumda seçimler ister zamanında yapılsın isterse de zamanından önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde asla şunlar olmayacak:

Türkiye neden dünyada enflasyonu en yüksek 14. ülke? Türkiye yüksek faiz liginde neden 7. sırada? Türkiye 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında neden yer alamadı? CB hükümet sisteminde faizin, doların, enflasyonun beli kırılacaktı, neden kırılamadı? Ülkemizin ekonomisi neden şaha kalkamadı? Yıllık ihracatımız 2023 yılında 500 milyar dolara neden ulaşamadı? Kişi başına milli gelirimi 25 bin dolar olacaktı, neden olmadı? Dış ticaret hacmimiz 1 trilyona neden ulaşamadı? İstihdam oranı neden artmadı? İşsizlik oranı yüzde 5’lere neden gerilemedi? Bu ülkede neden 22 milyon insan yoksul? Millet evine ekmek götüremezken eski milletvekilleri, mevcut milletvekilleri, AK Partiye yakın isimler, Beştepe’de görev yapan danışmanlar 3’er 5’er maaşlar nasıl alıyorlar? Ülkede bu kadar yoksulluk varken, işsizlik varken 640 milyon liraya Yazlık Saray neden yaptırıldı? Hangi gerekçeyle o kadar para yazlık saraya tahsis edildi?

Erdoğan 'dış güçler' diyecek 'bu seçimler ülkemiz için kritik öneme sahip' diyecek 'ülkemizi kıskanıyorlar' diyecek 'faiz lobisi' diyecek, 'yedi düvel' diyecek, 'ihanet şebekeleri' diyecek, 'terör' diyecek… Bunlar olmasaydı ülkemiz 'güllük gülistanlık' olacaktı diyecek, 'inşallah millet olarak şu kardeşinize destek verdiğinizde bütün sorunları çözeceğim' diyecek…

Ve halkın bir bölümü de bu söylemi satın alacakmış… Ne diyelim 'dış güçler' söyleminin satıcısı razı, alıcısı razı ise diyecek bir şey yok. Sonuçta ülkemizde elektriğe yüzde 15 zam gelmesinin müsebbibinin iktidar değil de 'dış güçler' olduğuna inanç varsa, doğalgaza gelen yüzde zamların dış mihraklarca yapıldığına inanılıyorsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bütün bunlara karşı mücadele verdiğine inanılıyorsa diyecek bir şey yok. Bu söylemler toplumda karşılık bulduğu müddetçe, dış güçler, hainler söylemi ülkemizde miadını doldurmadığı sürece ülkemizde bir şeylerin değişmesi mümkün olmayacak."

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